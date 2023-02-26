Коренной Яков Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоренной Яков Иванов

Коренной Яков Иванов

avatar

Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.05.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1888

Отец: Коренной Иван Филиппов

Мать: Коренная Пелагея (Авраамова)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1909

Жена: Анна Демидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1914

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Анна Демидова

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1916

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Анна Демидова

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close