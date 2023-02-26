Коренной Яков Иванов
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.05.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1888
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1909
Жена: Анна Демидова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1914
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Анна Демидова
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1916
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Анна Демидова
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно