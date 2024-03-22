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Анна Демидова

Место рождения

Луговица, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: ?

Мать: ?

Луговица, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1909

Муж: Коренной Яков Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1914

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Коренной Яков Иванов

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1916

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Коренной Яков Иванов

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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