Анна Демидова
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1909
Муж: Коренной Яков Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1914
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Коренной Яков Иванов
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1916
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Коренной Яков Иванов
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно