Алексей (Абрамов)
Место рождения
Дата рождения16.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1876
Отец: Авраамий Исидоров
Мать: Параскева Корнилиева
Бракосочетание
10.07.1894
Жена: Елена Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1896
Сын: Тихон Алексеев
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
Рождение ребёнка
07.11.1898
Дочь: Матрона Алексеева
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
Рождение ребёнка
24.05.1904
Дочь: Елена Алексеева
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
Рождение ребёнка
28.01.1906
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
Рождение ребёнка
20.10.1908
Сын: Константин Алексеев
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
Рождение ребёнка
08.09.1911
Сын: Сергей Алексеев
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
Рождение ребёнка
15.09.1914
Дочь: Надежда Алексеева
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
Смерть
Неизвестно