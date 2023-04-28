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Алексей (Абрамов)

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1876

Отец: Авраамий Исидоров

Мать: Параскева Корнилиева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.07.1894

Жена: Елена Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1896

Сын: Тихон Алексеев

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1898

Дочь: Матрона Алексеева

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.05.1904

Дочь: Елена Алексеева

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1906

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1908

Сын: Константин Алексеев

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1911

Сын: Сергей Алексеев

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1914

Дочь: Надежда Алексеева

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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