Елена Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1978
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.07.1894
Муж: Алексей (Абрамов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1896
Сын: Тихон Алексеев
Отец ребёнка: Алексей (Абрамов)
Рождение ребёнка
07.11.1898
Дочь: Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Алексей (Абрамов)
Рождение ребёнка
24.05.1904
Дочь: Елена Алексеева
Отец ребёнка: Алексей (Абрамов)
Рождение ребёнка
28.01.1906
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей (Абрамов)
Рождение ребёнка
20.10.1908
Сын: Константин Алексеев
Отец ребёнка: Алексей (Абрамов)
Рождение ребёнка
08.09.1911
Сын: Сергей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей (Абрамов)
Рождение ребёнка
15.09.1914
Дочь: Надежда Алексеева
Отец ребёнка: Алексей (Абрамов)
Рождение
1978
Отец: Фёдор Васильев
Мать: Евдокия Стефанова
Смерть
Неизвестно