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Фёдор Васильев

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: Василий Прохоров

Мать: Мария Дмитриева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Афанасий Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Рождение ребёнка
01.04.1872

Сын: Георгий Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1873

Сын: Холомеенков Иван ст

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.11.1875

Сын: Холомеенков Иван мл

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.11.1880

Сын: Фёдоров Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1883

Сын: Дмитрий Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1884

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1887

Дочь: Акилина Фёдорова

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Васса Фёдорова

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Рождение ребёнка
12.07.1892

Сын: Стефан Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1897

Сын: Косьма Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1978

Дочь: Елена Фёдорова

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Стефанова

Смерть
Неизвестно
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