Фёдор Васильев
Место рождения
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: Василий Прохоров
Мать: Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
1870
Сын: Афанасий Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
01.04.1872
Сын: Георгий Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
19.06.1873
Сын: Холомеенков Иван ст
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
11.11.1875
Сын: Холомеенков Иван мл
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
20.11.1880
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
12.05.1883
Сын: Дмитрий Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
19.07.1884
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
01.04.1887
Дочь: Акилина Фёдорова
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Васса Фёдорова
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
12.07.1892
Сын: Стефан Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
02.08.1897
Сын: Косьма Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Елена Фёдорова
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Стефанова
Смерть
Неизвестно