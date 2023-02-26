Холомеенков Иван ст
Место рождения
Дата рождения19.06.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Фёдор Васильев
Мать: Евдокия Стефанова
Сын: Холомеенков Сергей Иоаннов
Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова
Дочь: (Холомеенкова) Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова
Сын: Холомеенков Косьма Иоаннов
Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова
Сын: Холомеенков (Фоломеенко) Андрей Иванов
Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова
Дочь: (Холомеенкова) Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова
Сын: Холомеенков Павел Иоаннов
Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова
Дочь: (Холомеенкова) Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова
Дочь: (Холомеенкова) Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова
Дочь: (Холомеенкова) Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова
Дочь: (Холомеенкова) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова