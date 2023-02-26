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Холомеенков Иван ст

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.06.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1873

Отец: Фёдор Васильев

Мать: Евдокия Стефанова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.05.1892

Жена: Холомеенкова Параскева Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1893

Сын: Холомеенков Сергей Иоаннов

Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1895

Дочь: (Холомеенкова) Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Холомеенков Косьма Иоаннов

Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова

Военная служба
1898
солдат
Рождение ребёнка
02.07.1899

Сын: Холомеенков (Фоломеенко) Андрей Иванов

Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1902

Дочь: (Холомеенкова) Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1904

Сын: Холомеенков Павел Иоаннов

Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1907

Дочь: (Холомеенкова) Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1909

Дочь: (Холомеенкова) Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова

Рождение ребёнка
22.06.1912

Дочь: (Холомеенкова) Агрипина Иванова

Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1914

Дочь: (Холомеенкова) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Холомеенкова Параскева Михайлова

Смерть
Неизвестно

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