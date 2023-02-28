Холомеенкова Параскева Михайлова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1892
Муж: Холомеенков Иван ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1893
Сын: Холомеенков Сергей Иоаннов
Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст
Рождение ребёнка
03.02.1895
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст
Рождение ребёнка
1897
Сын: Холомеенков Косьма Иоаннов
Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст
Рождение ребёнка
02.07.1899
Сын: Холомеенков (фоломеенко) Андрей Иванов
Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст
Рождение ребёнка
11.01.1902
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст
Рождение ребёнка
15.12.1904
Сын: Холомеенков Павел Иоаннов
Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст
Рождение ребёнка
24.02.1907
Дочь: Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст
Рождение ребёнка
01.11.1909
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1912
Дочь: Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст
Рождение ребёнка
04.05.1914
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно