Холомеенкова Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холомеенкова Параскева Михайлова

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Место рождения

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.05.1892

Муж: Холомеенков Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1893

Сын: Холомеенков Сергей Иоаннов

Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1895

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Холомеенков Косьма Иоаннов

Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст

Рождение ребёнка
02.07.1899

Сын: Холомеенков (фоломеенко) Андрей Иванов

Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1902

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1904

Сын: Холомеенков Павел Иоаннов

Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1907

Дочь: Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1909

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1912

Дочь: Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1914

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Холомеенков Иван ст

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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