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(Холомеенкова) Пелагея Иванова

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Место рождения

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.05.1914

Дата смерти

03.03.1915

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1914

Отец: Холомеенков Иван ст

Мать: Холомеенкова Параскева Михайлова

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.03.1915
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от воспаления лёгких
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