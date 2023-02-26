(Холомеенкова) Пелагея Иванова
Место рожденияд.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.05.1914
Дата смерти03.03.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1914
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.03.1915
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от воспаления лёгких