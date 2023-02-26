Евдокия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Афанасий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
01.04.1872
Сын: Георгий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
19.06.1873
Сын: Холомеенков Иван ст
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
11.11.1875
Сын: Холомеенков Иван мл
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
20.11.1880
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
12.05.1883
Сын: Дмитрий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
19.07.1884
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
01.04.1887
Дочь: Акилина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Васса Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
12.07.1892
Сын: Стефан Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
02.08.1897
Сын: Косьма Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Елена Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Васильев
Смерть
Неизвестно