Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Стефанова

Евдокия Стефанова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1853 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Афанасий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Рождение ребёнка
01.04.1872

Сын: Георгий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1873

Сын: Холомеенков Иван ст

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.11.1875

Сын: Холомеенков Иван мл

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.11.1880

Сын: Фёдоров Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1883

Сын: Дмитрий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1884

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1887

Дочь: Акилина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Васса Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Рождение ребёнка
12.07.1892

Сын: Стефан Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1897

Сын: Косьма Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1978

Дочь: Елена Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close