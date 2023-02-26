Мария Дмитриева
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.04.1831
Дата смерти14.09.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Дмитрий Прокопов
Мать: Екатерина Фёдорова
Муж: Василий Прохоров
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Василий Прохоров
Дочь: Ксения Васильева
Отец ребёнка: Василий Прохоров
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Василий Прохоров
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Василий Прохоров
Сын: Иван ср
Отец ребёнка: Василий Прохоров
Сын: Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Василий Прохоров
Сын: Никита Васильев
Отец ребёнка: Василий Прохоров
Сын: Иван мл
Отец ребёнка: Василий Прохоров
Сын: Захарий Васильев
Отец ребёнка: Василий Прохоров
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Василий Прохоров
Сын: Евфимий Васильев
Отец ребёнка: Василий Прохоров
Сын: Сафроний Васильев
Отец ребёнка: Василий Прохоров
Сын: Игнатий Васильев
Отец ребёнка: Василий Прохоров
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Прохоров
Дочь: Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Василий Прохоров
Дочь: Агрипина (Прокофьева)
Отец ребёнка: Василий Прохоров
Сын: Арсений Васильев
Отец ребёнка: Василий Прохоров