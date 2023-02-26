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Мария Дмитриева

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.04.1831

Дата смерти

14.09.1886

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

До 1812 г.р.

Муж

1829 г.р.

Дети

1849 г.р.
1852 г.р.
До 1853 г.р.
1854 г.р.
1855 г.р.
До 1855 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1831

Отец: Дмитрий Прокопов

Мать: Екатерина Фёдорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1848

Муж: Василий Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1849

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ксения Васильева

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1854

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.11.1855

Сын: Иван ср

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1858

Сын: Никита Васильев

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1860

Сын: Иван мл

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1862

Сын: Захарий Васильев

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Рождение ребёнка
1868

Сын: Евфимий Васильев

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1872

Сын: Сафроний Васильев

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1875

Сын: Игнатий Васильев

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1881

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Агрипина (Прокофьева)

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.09.1886
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Арсений Васильев

Отец ребёнка: Василий Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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