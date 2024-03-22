Иван мл
Место рождения
Дата рождения28.05.1860
Дата смертиДо 1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1860
Отец: Василий Прохоров
Мать: Мария Дмитриева
Бракосочетание
08.11.1876
Жена: Васса Данилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1881
Дочь: Ксения Иоаннова
Мать ребёнка: Васса Данилова
Рождение ребёнка
17.04.1882
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Васса Данилова
Рождение ребёнка
16.02.1885
Дочь: Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Васса Данилова
Рождение ребёнка
29.05.1888
Сын: Яков Иоаннов
Мать ребёнка: Васса Данилова
Рождение ребёнка
11.06.1890
Сын: Тимофей Иоаннов
Мать ребёнка: Васса Данилова
Смерть
До 1893