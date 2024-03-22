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Иван мл

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.05.1860

Дата смерти

До 1893

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1860

Отец: Василий Прохоров

Мать: Мария Дмитриева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1876

Жена: Васса Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1881

Дочь: Ксения Иоаннова

Мать ребёнка: Васса Данилова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.04.1882

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Васса Данилова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1885

Дочь: Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Васса Данилова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1888

Сын: Яков Иоаннов

Мать ребёнка: Васса Данилова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1890

Сын: Тимофей Иоаннов

Мать ребёнка: Васса Данилова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1893
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