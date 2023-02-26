Екатерина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агафия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Прокопов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1831

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Прокопов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1833

Сын: Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Прокопов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1839

Сын: Прокопий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Прокопов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1844

Дочь: Матрона Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Прокопов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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