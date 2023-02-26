Екатерина Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агафия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Прокопов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1831
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Прокопов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1833
Сын: Андрей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Прокопов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1839
Сын: Прокопий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Прокопов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1844
Дочь: Матрона Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Прокопов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно