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Дмитрий Прокопов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1802

Дата смерти

27.06.1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агафия Дмитриева

Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1831

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1833

Сын: Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1839

Сын: Прокопий Дмитриев

Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1844

Дочь: Матрона Дмитриева

Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.06.1848
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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