Дмитрий Прокопов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1802
Дата смерти27.06.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агафия Дмитриева
Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1831
Дочь: Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1833
Сын: Андрей Дмитриев
Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1839
Сын: Прокопий Дмитриев
Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1844
Дочь: Матрона Дмитриева
Мать ребёнка: Екатерина Фёдорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.06.1848
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры