Андрей Дмитриев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.10.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1833
Отец: Дмитрий Прокопов
Мать: Екатерина Фёдорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1853
Жена: Гликерия Никитина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
До 1857
Смерть
Неизвестно