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Андрей Дмитриев

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.10.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

До 1812 г.р.

Жена

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1833

Отец: Дмитрий Прокопов

Мать: Екатерина Фёдорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1853

Жена: Гликерия Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
До 1857
Смерть
Неизвестно
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