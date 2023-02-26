Акилина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1874
Сын: Тихон Егоров
Отец ребёнка: Егор (Григорий) Богданов
Рождение ребёнка
05.03.1877
Сын: Ефрем Егоров
Отец ребёнка: Егор (Григорий) Богданов
Рождение ребёнка
18.07.1879
Сын: Илья Егоров
Отец ребёнка: Егор (Григорий) Богданов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно