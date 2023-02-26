Акилина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1874

Сын: Тихон Егоров

Отец ребёнка: Егор (Григорий) Богданов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1877

Сын: Ефрем Егоров

Отец ребёнка: Егор (Григорий) Богданов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1879

Сын: Илья Егоров

Отец ребёнка: Егор (Григорий) Богданов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор (Григорий) Богданов

Смерть
Неизвестно
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