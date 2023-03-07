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Егор (Григорий) Богданов

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

29.01.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Богдан

Мать: ?

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1850

Жена: Стефанида Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.09.1854

Дочь: Надежда Егорова

Мать ребёнка: Стефанида Тимофеева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1858

Сын: Пётр Егоров

Мать ребёнка: Стефанида Тимофеева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1874

Сын: Тихон Егоров

Мать ребёнка: Акилина Дмитриева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1874
по билету отпущенный рядовой Житомирского пехотного полка
Рождение ребёнка
05.03.1877

Сын: Ефрем Егоров

Мать ребёнка: Акилина Дмитриева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1879

Сын: Илья Егоров

Мать ребёнка: Акилина Дмитриева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Дмитриева

Смерть
29.01.1879
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
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