Егор (Григорий) Богданов
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти29.01.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1850
Жена: Стефанида Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.09.1854
Дочь: Надежда Егорова
Мать ребёнка: Стефанида Тимофеева
Рождение ребёнка
26.06.1858
Сын: Пётр Егоров
Мать ребёнка: Стефанида Тимофеева
Рождение ребёнка
15.06.1874
Сын: Тихон Егоров
Мать ребёнка: Акилина Дмитриева
Военная служба
1874
по билету отпущенный рядовой Житомирского пехотного полка
Рождение ребёнка
05.03.1877
Сын: Ефрем Егоров
Мать ребёнка: Акилина Дмитриева
Рождение ребёнка
18.07.1879
Сын: Илья Егоров
Мать ребёнка: Акилина Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Дмитриева
Смерть
29.01.1879