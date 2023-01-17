Стефанида Тимофеева
Место рождения
Дата рождения08.11.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1834
Отец: Тимофей (Федосов)
Бракосочетание
08.11.1850
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.09.1854
Дочь: Надежда Егорова
Отец ребёнка: Егор (Григорий) Богданов
Рождение ребёнка
26.06.1858
Сын: Пётр Егоров
Отец ребёнка: Егор (Григорий) Богданов
Смерть
Неизвестно