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Стефанида Тимофеева

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.11.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1834

Отец: Тимофей (Федосов)

Мать: Матрона (Марфа) Григорьева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1850

Муж: Егор (Григорий) Богданов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.09.1854

Дочь: Надежда Егорова

Отец ребёнка: Егор (Григорий) Богданов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1858

Сын: Пётр Егоров

Отец ребёнка: Егор (Григорий) Богданов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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