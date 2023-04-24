Матрона (Марфа) Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона (Марфа) Григорьева

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Фёдор ст

Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.10.1824

Муж: Тимофей (Федосов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Парфен Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1830

Сын: Пётр Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1832

Сын: Иосиф Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1834

Дочь: Стефанида Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1837

Сын: Исаак Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.07.1838

Сын: Антоний Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Иоанн Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)

Рождение ребёнка
07.04.1845

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1847

Сын: Фёдор Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1850

Дочь: Дария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1853

Дочь: Акилина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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