Матрона (Марфа) Григорьева
Место рождения
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Фёдор ст
Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)
Бракосочетание
26.10.1824
Муж: Тимофей (Федосов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)
Рождение ребёнка
1828
Сын: Парфен Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)
Рождение ребёнка
05.10.1830
Сын: Пётр Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)
Рождение ребёнка
04.04.1832
Сын: Иосиф Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)
Рождение ребёнка
08.11.1834
Дочь: Стефанида Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)
Рождение ребёнка
29.05.1837
Сын: Исаак Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)
Рождение ребёнка
09.07.1838
Сын: Антоний Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)
Рождение ребёнка
1840
Сын: Иоанн Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)
Рождение ребёнка
07.04.1845
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)
Рождение ребёнка
28.02.1847
Сын: Фёдор Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)
Рождение ребёнка
08.03.1850
Дочь: Дария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)
Рождение ребёнка
09.06.1853
Дочь: Акилина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей (Федосов)
Смерть
Неизвестно