Фёдор ст
Место рождения
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиДо 1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Тимофей (Федосов)
Рождение ребёнка
27.05.1833
Дочь: Феодосия Фёдорова
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
12.02.1837
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
24.12.1838
Дочь: Евгения Фёдорова
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
24.12.1838
Сын: Ефимий Фёдоров
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евгения Фёдорова
Мать ребёнка: Ульяния Михайлова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ольга Фёдорова
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
01.11.1852
Дочь: Параскева Фёдорова
Мать ребёнка: Ульяния Михайлова
Рождение ребёнка
19.09.1855
Дочь: Фёкла Фёдорова
Мать ребёнка: Ульяния Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Фёдорова
Мать ребёнка: Ульяния Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Михайлова
Смерть
До 1877