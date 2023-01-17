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Фёдор ст

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

До 1877

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Тимофей (Федосов)

Мать: Матрона (Марфа) Григорьева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1833

Дочь: Феодосия Фёдорова

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1837

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1838

Дочь: Евгения Фёдорова

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1838

Сын: Ефимий Фёдоров

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евгения Фёдорова

Мать ребёнка: Ульяния Михайлова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ольга Фёдорова

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Рождение ребёнка
01.11.1852

Дочь: Параскева Фёдорова

Мать ребёнка: Ульяния Михайлова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1855

Дочь: Фёкла Фёдорова

Мать ребёнка: Ульяния Михайлова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Фёдорова

Мать ребёнка: Ульяния Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния Михайлова

Смерть
До 1877
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