Акилина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1833

Дочь: Феодосия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор ст

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1837

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор ст

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1838

Дочь: Евгения Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор ст

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1838

Сын: Ефимий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор ст

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ольга Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор ст

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор ст

Смерть
Неизвестно
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