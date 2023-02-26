Акилина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1833
Дочь: Феодосия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор ст
Рождение ребёнка
12.02.1837
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор ст
Рождение ребёнка
24.12.1838
Дочь: Евгения Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор ст
Рождение ребёнка
24.12.1838
Сын: Ефимий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор ст
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ольга Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор ст
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор ст
Смерть
Неизвестно