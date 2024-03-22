Парфен Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Тимофей (Федосов)
Бракосочетание
09.02.1848
Жена: Параскева Харитонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.04.1854
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Параскева Харитонова
Военная служба
1858
по билету отпущенный Измайловского полка рядовой
Смерть
Неизвестно