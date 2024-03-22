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Парфен Тимофеев

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Тимофей (Федосов)

Мать: Матрона (Марфа) Григорьева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1848

Жена: Параскева Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.04.1854

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Параскева Харитонова

Военная служба
1858
по билету отпущенный Измайловского полка рядовой
Смерть
Неизвестно
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