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Параскева Харитонова

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.10.1830

Дата смерти

23.10.1902

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1806 г.р.

Муж

1828 г.р.

Дети

1854 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1830

Отец: Харитон Евдокимов

Мать: Мария Силуянова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1848

Муж: Парфен Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.04.1854

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Парфен Тимофеев

Смерть
23.10.1902
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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