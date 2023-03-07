Параскева Харитонова
Место рождения
Дата рождения24.10.1830
Дата смерти23.10.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1830
Отец: Харитон Евдокимов
Мать: Мария Силуянова
Бракосочетание
09.02.1848
Муж: Парфен Тимофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.04.1854
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Парфен Тимофеев
Смерть
23.10.1902