Харитон Евдокимов
Место рождения
Дата рождения01.10.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1800
Отец: Евдоким Игнатов
Мать: Мелания (Григорьева)
Бракосочетание
11.11.1823
Жена: Мария Силуянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Сын: Михаил Харитонов
Мать ребёнка: Мария Силуянова
Рождение ребёнка
24.10.1830
Дочь: Параскева Харитонова
Мать ребёнка: Мария Силуянова
Рождение ребёнка
27.08.1833
Дочь: Анна Харитонова
Мать ребёнка: Мария Силуянова
Смерть
Неизвестно