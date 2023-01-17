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Харитон Евдокимов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.10.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1800

Отец: Евдоким Игнатов

Мать: Мелания (Григорьева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1823

Жена: Мария Силуянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Сын: Михаил Харитонов

Мать ребёнка: Мария Силуянова

Рождение ребёнка
24.10.1830

Дочь: Параскева Харитонова

Мать ребёнка: Мария Силуянова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.08.1833

Дочь: Анна Харитонова

Мать ребёнка: Мария Силуянова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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