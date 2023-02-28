Евдоким Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдоким Игнатов

Евдоким Игнатов

avatar

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: Игнатий Петров

Мать: Анна Ермолаева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1797

Сын: Ефимий Евдокимов

Мать ребёнка: Мелания (Григорьева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1800

Сын: Харитон Евдокимов

Мать ребёнка: Мелания (Григорьева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Емельян Евдокимов

Мать ребёнка: Мелания (Григорьева)

Рождение ребёнка
07.08.1808

Дочь: Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: Мелания (Григорьева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Агафия Евдокимова

Мать ребёнка: Мелания (Григорьева)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания (Григорьева)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close