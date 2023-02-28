Евдоким Игнатов
Место рождения
Дата рожденияДо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779
Отец: Игнатий Петров
Мать: Анна Ермолаева
Рождение ребёнка
15.10.1797
Сын: Ефимий Евдокимов
Мать ребёнка: Мелания (Григорьева)
Рождение ребёнка
01.10.1800
Сын: Харитон Евдокимов
Мать ребёнка: Мелания (Григорьева)
Рождение ребёнка
1805
Сын: Емельян Евдокимов
Мать ребёнка: Мелания (Григорьева)
Рождение ребёнка
07.08.1808
Дочь: Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: Мелания (Григорьева)
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Агафия Евдокимова
Мать ребёнка: Мелания (Григорьева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания (Григорьева)
Смерть
Неизвестно