Дария Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДария Тимофеева

Дария Тимофеева

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.03.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1850

Отец: Тимофей (Федосов)

Мать: Матрона (Марфа) Григорьева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1872

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Фомин

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1874

Сын: Аким Иванов

Отец ребёнка: Иван Фомин

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1876

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Фомин

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.12.1877

Сын: Нил Иванов

Отец ребёнка: Иван Фомин

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1881

Дочь: Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Фомин

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1883

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Егор Романов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.12.1888

Сын: Даниил Егоров

Отец ребёнка: Егор Романов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Романов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фомин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close