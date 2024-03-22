Дария Тимофеева
Место рождения
Дата рождения08.03.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1850
Отец: Тимофей (Федосов)
Рождение ребёнка
24.04.1872
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Фомин
Рождение ребёнка
05.09.1874
Сын: Аким Иванов
Отец ребёнка: Иван Фомин
Рождение ребёнка
27.01.1876
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Фомин
Рождение ребёнка
07.12.1877
Сын: Нил Иванов
Отец ребёнка: Иван Фомин
Рождение ребёнка
19.02.1881
Дочь: Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Фомин
Рождение ребёнка
16.01.1883
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Егор Романов
Рождение ребёнка
14.12.1888
Сын: Даниил Егоров
Отец ребёнка: Егор Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фомин
Смерть
Неизвестно