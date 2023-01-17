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Егор Романов

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1883

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.12.1888

Сын: Даниил Егоров

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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