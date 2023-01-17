Егор Романов
Место рождения
Дата рожденияДо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1883
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
Рождение ребёнка
14.12.1888
Сын: Даниил Егоров
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Тимофеева
Смерть
Неизвестно