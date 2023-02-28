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Иван Фомин

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.09.1848

Дата смерти

14.01.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1848

Отец: Фома (Фока) Романов

Мать: Феодосия Афанасиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1872

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1874

Сын: Аким Иванов

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1876

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.12.1877

Сын: Нил Иванов

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1881

Дочь: Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Тимофеева

Смерть
14.01.1882
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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