Иван Фомин
Место рождения
Дата рождения12.09.1848
Дата смерти14.01.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1848
Отец: Фома (Фока) Романов
Мать: Феодосия Афанасиева
Рождение ребёнка
24.04.1872
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
Рождение ребёнка
05.09.1874
Сын: Аким Иванов
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
Рождение ребёнка
27.01.1876
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
Рождение ребёнка
07.12.1877
Сын: Нил Иванов
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
Рождение ребёнка
19.02.1881
Дочь: Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Тимофеева
Смерть
14.01.1882