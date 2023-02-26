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Феодосия Афанасиева

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Афанасий Демидов

Мать: Варвара Григорьева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.06.1834

Муж: Василий Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.07.1837

Сын: Емельян Васильев

Отец ребёнка: Василий Семёнов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1838

Сын: Сергей Васильев

Отец ребёнка: Василий Семёнов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1840

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Василий Семёнов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.02.1842

Муж: Фома (Фока) Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1842

Сын: Александр (Фокин)

Отец ребёнка: Фома (Фока) Романов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1845

Сын: Борис Фомин

Отец ребёнка: Фома (Фока) Романов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1848

Сын: Иван Фомин

Отец ребёнка: Фома (Фока) Романов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1852

Дочь: Васса мл

Отец ребёнка: Фома (Фока) Романов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Иван Фокин

Отец ребёнка: Фома (Фока) Романов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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