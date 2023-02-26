Феодосия Афанасиева
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Афанасий Демидов
Мать: Варвара Григорьева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.06.1834
Муж: Василий Семёнов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.07.1837
Сын: Емельян Васильев
Отец ребёнка: Василий Семёнов
Рождение ребёнка
23.08.1838
Сын: Сергей Васильев
Отец ребёнка: Василий Семёнов
Рождение ребёнка
06.04.1840
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Василий Семёнов
Бракосочетание
20.02.1842
Муж: Фома (Фока) Романов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1842
Сын: Александр (Фокин)
Отец ребёнка: Фома (Фока) Романов
Рождение ребёнка
21.07.1845
Сын: Борис Фомин
Отец ребёнка: Фома (Фока) Романов
Рождение ребёнка
12.09.1848
Сын: Иван Фомин
Отец ребёнка: Фома (Фока) Романов
Рождение ребёнка
09.08.1852
Дочь: Васса мл
Отец ребёнка: Фома (Фока) Романов
Рождение ребёнка
До 1857
Сын: Иван Фокин
Отец ребёнка: Фома (Фока) Романов
Смерть
Неизвестно