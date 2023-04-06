Василий Семёнов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти26.01.1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.06.1834
Жена: Феодосия Афанасиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.07.1837
Сын: Емельян Васильев
Мать ребёнка: Феодосия Афанасиева
Рождение ребёнка
23.08.1838
Сын: Сергей Васильев
Мать ребёнка: Феодосия Афанасиева
Рождение ребёнка
06.04.1840
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Феодосия Афанасиева
Смерть
26.01.1842