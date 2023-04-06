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Василий Семёнов

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

26.01.1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.06.1834

Жена: Феодосия Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.07.1837

Сын: Емельян Васильев

Мать ребёнка: Феодосия Афанасиева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1838

Сын: Сергей Васильев

Мать ребёнка: Феодосия Афанасиева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1840

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Феодосия Афанасиева

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.01.1842
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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