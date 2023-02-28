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Афанасий Демидов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1795

Жена: Васса Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение
До 1798

Отец: Демид Стефанов

Мать: Мария Тихонова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Феодосия Афанасиева

Мать ребёнка: Варвара Григорьева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1822

Сын: Иоанн Афанасиев

Мать ребёнка: Варвара Григорьева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мария Афанасиева

Мать ребёнка: Варвара Григорьева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1832

Сын: Аким Афанасиев

Мать ребёнка: Варвара Григорьева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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