Афанасий Демидов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1795
Жена: Васса Никифорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение
До 1798
Отец: Демид Стефанов
Мать: Мария Тихонова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Феодосия Афанасиева
Мать ребёнка: Варвара Григорьева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1822
Сын: Иоанн Афанасиев
Мать ребёнка: Варвара Григорьева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мария Афанасиева
Мать ребёнка: Варвара Григорьева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1832
Сын: Аким Афанасиев
Мать ребёнка: Варвара Григорьева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно