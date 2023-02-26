Мария Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

29.10.1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1776

Сын: Силуян Демидов

Отец ребёнка: Демид Стефанов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1798

Сын: Афанасий Демидов

Отец ребёнка: Демид Стефанов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иоанн Демидов

Отец ребёнка: Демид Стефанов

Смерть
29.10.1794
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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