Мария Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти29.10.1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1776
Сын: Силуян Демидов
Отец ребёнка: Демид Стефанов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1798
Сын: Афанасий Демидов
Отец ребёнка: Демид Стефанов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иоанн Демидов
Отец ребёнка: Демид Стефанов
Смерть
29.10.1794
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.