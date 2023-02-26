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Силуян Демидов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: Демид Стефанов

Мать: Мария Тихонова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1794

Жена: Евдокия Савельева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.08.1796

Дочь: Соломония Силуянова

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1799

Дочь: Домникия Силуянова

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1803

Дочь: Марина Силуянова

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1806

Дочь: Мария Силуянова

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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