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Евдокия Савельева

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.10.1794

Муж: Силуян Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.08.1796

Дочь: Соломония Силуянова

Отец ребёнка: Силуян Демидов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1799

Дочь: Домникия Силуянова

Отец ребёнка: Силуян Демидов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1803

Дочь: Марина Силуянова

Отец ребёнка: Силуян Демидов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1806

Дочь: Мария Силуянова

Отец ребёнка: Силуян Демидов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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