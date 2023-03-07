Евдокия Савельева
Место рождения
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1794
Муж: Силуян Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.08.1796
Дочь: Соломония Силуянова
Отец ребёнка: Силуян Демидов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1799
Дочь: Домникия Силуянова
Отец ребёнка: Силуян Демидов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1803
Дочь: Марина Силуянова
Отец ребёнка: Силуян Демидов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1806
Дочь: Мария Силуянова
Отец ребёнка: Силуян Демидов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно