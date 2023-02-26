Варвара Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Феодосия Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Демидов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1822
Сын: Иоанн Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Демидов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мария Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Демидов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1832
Сын: Аким Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Демидов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно