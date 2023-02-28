Фома (Фока) Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФома (Фока) Романов

Фома (Фока) Романов

avatar

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.02.1842

Жена: Феодосия Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1842

Сын: Александр (Фокин)

Мать ребёнка: Феодосия Афанасиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1845

Сын: Борис Фомин

Мать ребёнка: Феодосия Афанасиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1848

Сын: Иван Фомин

Мать ребёнка: Феодосия Афанасиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1852

Дочь: Васса мл

Мать ребёнка: Феодосия Афанасиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Иван Фокин

Мать ребёнка: Феодосия Афанасиева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close