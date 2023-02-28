Фома (Фока) Романов
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1842
Жена: Феодосия Афанасиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1842
Сын: Александр (Фокин)
Мать ребёнка: Феодосия Афанасиева
Рождение ребёнка
21.07.1845
Сын: Борис Фомин
Мать ребёнка: Феодосия Афанасиева
Рождение ребёнка
12.09.1848
Сын: Иван Фомин
Мать ребёнка: Феодосия Афанасиева
Рождение ребёнка
09.08.1852
Дочь: Васса мл
Мать ребёнка: Феодосия Афанасиева
Рождение ребёнка
До 1857
Сын: Иван Фокин
Мать ребёнка: Феодосия Афанасиева
Смерть
Неизвестно