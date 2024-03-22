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Иван Тимофеев

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

06.04.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Тимофей (Федосов)

Мать: Матрона (Марфа) Григорьева

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.09.1845

Жена: Дария Владимирова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1853

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Дария Владимирова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1856

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Дария Владимирова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.1859

Сын: Даниил Иванов

Мать ребёнка: Дария Владимирова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Дария Владимирова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.09.1876

Жена: Ирина Феоктистова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
06.04.1879
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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