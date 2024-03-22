Иван Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти06.04.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Тимофей (Федосов)
Бракосочетание
23.09.1845
Жена: Дария Владимирова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1853
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Дария Владимирова
Рождение ребёнка
11.01.1856
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Дария Владимирова
Рождение ребёнка
09.12.1859
Сын: Даниил Иванов
Мать ребёнка: Дария Владимирова
Рождение ребёнка
1862
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Дария Владимирова
Бракосочетание
05.09.1876
Жена: Ирина Феоктистова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
06.04.1879