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Татьяна Иванова

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.01.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1856

Отец: Иван Тимофеев

Мать: Дария Владимирова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1873

Муж: Филипп Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1874

Дочь: Параскева Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1876

Сын: Прохор Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1880

Дочь: Ирина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1882

Сын: Василий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1884

Сын: Пётр ст

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1887

Сын: Пётр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1890

Сын: Прокопий ст

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1891

Сын: Илья Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1895

Дочь: Васса Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

д.Большие Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1900

Сын: Прокопий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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