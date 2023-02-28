Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения11.01.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1856
Отец: Иван Тимофеев
Мать: Дария Владимирова
Бракосочетание
05.02.1873
Муж: Филипп Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1874
Дочь: Параскева Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1876
Сын: Прохор Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1880
Дочь: Ирина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1882
Сын: Василий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1884
Сын: Пётр ст
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1887
Сын: Пётр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1890
Сын: Прокопий ст
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1891
Сын: Илья Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1895
Дочь: Васса Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
д.Большие Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1900
Сын: Прокопий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно