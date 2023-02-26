Пётр Филиппов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.06.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1887
Отец: Филипп Алексеев
Мать: Татьяна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.05.1905
Жена: Дария Афанасиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1906
Сын: Никита Петров
Мать ребёнка: Дария Афанасиева
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1908
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Дария Афанасиева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1913
Дочь: Ефросиния Петрова
Мать ребёнка: Дария Афанасиева
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1915
Сын: Глеб Петров
Мать ребёнка: Дария Афанасиева
Рождение ребёнка
09.12.1916
Сын: Стефан Петров
Мать ребёнка: Дария Афанасиева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно