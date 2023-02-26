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Пётр Филиппов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1887

Отец: Филипп Алексеев

Мать: Татьяна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.05.1905

Жена: Дария Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1906

Сын: Никита Петров

Мать ребёнка: Дария Афанасиева

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1908

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Дария Афанасиева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1913

Дочь: Ефросиния Петрова

Мать ребёнка: Дария Афанасиева

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1915

Сын: Глеб Петров

Мать ребёнка: Дария Афанасиева

Рождение ребёнка
09.12.1916

Сын: Стефан Петров

Мать ребёнка: Дария Афанасиева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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