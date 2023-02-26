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Ефросиния Петрова

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Место рождения

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.09.1913

Дата смерти

30.05.1914

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
23.09.1913

Отец: Пётр Филиппов

Мать: Дария Афанасиева

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.05.1914
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от воспаления лёгких
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