Ефросиния Петрова
Место рожденияд.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.09.1913
Дата смерти30.05.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1913
Отец: Пётр Филиппов
Мать: Дария Афанасиева
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.05.1914
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от воспаления лёгких