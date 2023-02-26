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Филипп Алексеев

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.01.1844

Дата смерти

18.11.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1844

Отец: Алексей Тимофеев

Мать: Варвара Исидорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1873

Жена: Татьяна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1873
во временном отпуску рядовой
Рождение ребёнка
25.10.1874

Дочь: Параскева Филиппова

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1876

Сын: Прохор Филиппов

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1880

Дочь: Ирина Филиппова

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1882

Сын: Василий Филиппов

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1884

Сын: Пётр ст

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1887

Сын: Пётр Филиппов

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1890

Сын: Прокопий ст

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1891

Сын: Илья Филиппов

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1895

Дочь: Васса Филиппова

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

д.Большие Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1900

Сын: Прокопий Филиппов

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.11.1907
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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