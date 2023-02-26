Филипп Алексеев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.01.1844
Дата смерти18.11.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1844
Отец: Алексей Тимофеев
Мать: Варвара Исидорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1873
Жена: Татьяна Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1873
во временном отпуску рядовой
Рождение ребёнка
25.10.1874
Дочь: Параскева Филиппова
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1876
Сын: Прохор Филиппов
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1880
Дочь: Ирина Филиппова
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1882
Сын: Василий Филиппов
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1884
Сын: Пётр ст
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1887
Сын: Пётр Филиппов
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1890
Сын: Прокопий ст
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1891
Сын: Илья Филиппов
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1895
Дочь: Васса Филиппова
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
д.Большие Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1900
Сын: Прокопий Филиппов
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.11.1907
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.