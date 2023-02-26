Давид Алексеев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.06.1842
Дата смерти1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1842
Отец: Алексей Тимофеев
Мать: Варвара Исидорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1872
Дочь: Феодосия Давидова
Мать ребёнка: Мария Никитина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1873
Мать ребёнка: Мария Никитина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1876
Дочь: Ирина Давидова
Мать ребёнка: Мария Никитина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1879
Дочь: Дария Давидова
Мать ребёнка: Мария Никитина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1882
Сын: Стефан Давидов
Мать ребёнка: Мария Никитина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1884
Сын: Иоанн Давидов
Мать ребёнка: Мария Никитина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1885
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.