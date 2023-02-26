Давид Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давид Алексеев

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.06.1842

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1842

Отец: Алексей Тимофеев

Мать: Варвара Исидорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1872

Дочь: Феодосия Давидова

Мать ребёнка: Мария Никитина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1873

Сын: Андрей (Адриан) Давидов

Мать ребёнка: Мария Никитина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1876

Дочь: Ирина Давидова

Мать ребёнка: Мария Никитина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1879

Дочь: Дария Давидова

Мать ребёнка: Мария Никитина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1882

Сын: Стефан Давидов

Мать ребёнка: Мария Никитина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1884

Сын: Иоанн Давидов

Мать ребёнка: Мария Никитина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1885
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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