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Андрей (Адриан) Давидов

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1873

Отец: Давид Алексеев

Мать: Мария Никитина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1892

Жена: Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1894

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1896

Дочь: Татьяна Адрианова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1898

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1900

Сын: Тимофей Андреев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1903

Сын: Александр Адрианов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1905

Дочь: Варвара Адрианова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1908

Дочь: Фёкла Андрианова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1910

Сын: Константин Андреев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1913

Сын: Николай Андрианов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1914

Жена: Евдокия Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1915

Сын: Василий Адрианов

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1916

Дочь: Таисия Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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