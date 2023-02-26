Андрей (Адриан) Давидов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
23.08.1873
Отец: Давид Алексеев
Мать: Мария Никитина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1892
Жена: Параскева Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1894
Дочь: Мария ст
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1896
Дочь: Татьяна Адрианова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1898
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1900
Сын: Тимофей Андреев
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1903
Сын: Александр Адрианов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1905
Дочь: Варвара Адрианова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1908
Дочь: Фёкла Андрианова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1910
Сын: Константин Андреев
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1913
Сын: Николай Андрианов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1914
Жена: Евдокия Алексеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1915
Сын: Василий Адрианов
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1916
Дочь: Таисия Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно