Мария Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1872

Дочь: Феодосия Давидова

Отец ребёнка: Давид Алексеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1873

Сын: Андрей (Адриан) Давидов

Отец ребёнка: Давид Алексеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1876

Дочь: Ирина Давидова

Отец ребёнка: Давид Алексеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1879

Дочь: Дария Давидова

Отец ребёнка: Давид Алексеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1882

Сын: Стефан Давидов

Отец ребёнка: Давид Алексеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1884

Сын: Иоанн Давидов

Отец ребёнка: Давид Алексеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1886

Муж: Иванов Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.12.1886

Дочь: Мелания Петрова

Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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