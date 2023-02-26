Мария Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.05.1872
Дочь: Феодосия Давидова
Отец ребёнка: Давид Алексеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1873
Отец ребёнка: Давид Алексеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1876
Дочь: Ирина Давидова
Отец ребёнка: Давид Алексеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1879
Дочь: Дария Давидова
Отец ребёнка: Давид Алексеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1882
Сын: Стефан Давидов
Отец ребёнка: Давид Алексеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1884
Сын: Иоанн Давидов
Отец ребёнка: Давид Алексеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1886
Муж: Иванов Пётр Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.12.1886
Дочь: Мелания Петрова
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно