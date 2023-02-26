Дария Давидова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1879
Отец: Давид Алексеев
Мать: Мария Никитина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1898
Муж: Конон Нилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно