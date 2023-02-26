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Дария Давидова

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

1848 г.р.

Муж

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1879

Отец: Давид Алексеев

Мать: Мария Никитина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1898

Муж: Конон Нилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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