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Параскева Иванова

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

12.01.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1892

Муж: Андрей (Адриан) Давидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1894

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1896

Дочь: Татьяна Адрианова

Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1898

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1900

Сын: Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1903

Сын: Александр Адрианов

Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1905

Дочь: Варвара Адрианова

Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1908

Дочь: Фёкла Андрианова

Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1910

Сын: Константин Андреев

Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1913

Сын: Николай Андрианов

Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.01.1914
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище
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