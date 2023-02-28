Параскева Иванова
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти12.01.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1894
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1896
Дочь: Татьяна Адрианова
Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1898
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1900
Сын: Тимофей Андреев
Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1903
Сын: Александр Адрианов
Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1905
Дочь: Варвара Адрианова
Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1908
Дочь: Фёкла Андрианова
Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1910
Сын: Константин Андреев
Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1913
Сын: Николай Андрианов
Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.01.1914
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище