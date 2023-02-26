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Николай Андрианов

Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.05.1913

Дата смерти

10.08.1913

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1913

Отец: Андрей (Адриан) Давидов

Мать: Параскева Иванова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.08.1913
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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