Николай Андрианов
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.05.1913
Дата смерти10.08.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1913
Отец: Андрей (Адриан) Давидов
Мать: Параскева Иванова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.08.1913
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.