Мария Андреева
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.08.1898
Дата смерти01.04.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1898
Отец: Андрей (Адриан) Давидов
Мать: Параскева Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.04.1899
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.