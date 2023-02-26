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Мария Андреева

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.08.1898

Дата смерти

01.04.1899

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1898

Отец: Андрей (Адриан) Давидов

Мать: Параскева Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.04.1899
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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