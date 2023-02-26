Татьяна Адрианова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.01.1896
Дата смерти01.04.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1896
Отец: Андрей (Адриан) Давидов
Мать: Параскева Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.04.1912
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки