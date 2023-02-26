Татьяна Адрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Адрианова

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.01.1896

Дата смерти

01.04.1912

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1896

Отец: Андрей (Адриан) Давидов

Мать: Параскева Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.04.1912
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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