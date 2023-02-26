Таисия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисия Андреева

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.05.1916

Дата смерти

04.09.1916

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1916

Отец: Андрей (Адриан) Давидов

Мать: Евдокия Алексеева

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.09.1916
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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