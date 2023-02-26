Таисия Андреева
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.05.1916
Дата смерти04.09.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1916
Отец: Андрей (Адриан) Давидов
Мать: Евдокия Алексеева
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.09.1916
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.