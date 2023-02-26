Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Алексеева

Евдокия Алексеева

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.08.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1893

Отец: Алексей Григорьев

Мать: Параскева (Андреева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1914

Муж: Андрей (Адриан) Давидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1915

Сын: Василий Адрианов

Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1916

Дочь: Таисия Андреева

Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close