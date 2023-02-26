Евдокия Алексеева
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.08.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1893
Отец: Алексей Григорьев
Мать: Параскева (Андреева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1914
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1915
Сын: Василий Адрианов
Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1916
Дочь: Таисия Андреева
Отец ребёнка: Андрей (Адриан) Давидов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно